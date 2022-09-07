Шоумен Рустам Солнцев рассказал, откуда Рената Литвинова берет деньги на жизнь в Париже

Рустам Солнцев рассказал, откуда Рената Литвинова берет деньги на роскошную жизнь в Париже. Как предположил шоумен, актрису спонсируют влиятельные люди. Например, Роман Абрамович либо Кирилл Серебренников.

К тому же, говорит Рустам, денежные средства Литвиновой может давать ее экс-супруг Леонид Добровский, от которого Рената в 2001 году родила дочь Ульяну. По крайней мере, он приобрел недвижимость в Париже для бывшей жены и наследницы.

«Где сейчас он, неизвестно. Можно утверждать, что деньги идут от него. Она живет в квартире, которую Домбровский купил для нее и дочери. Ульяна ведь учится в Европе, поэтому ей нужно там находиться», — сказал Солнцев.

Напоследок, по мнению шоумена, знаменитая актриса и сценарист продолжает писать сценарии, за которые ей платят неплохие деньги.