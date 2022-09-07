Соседов заявил, что Лобода своей известностью в России обязана продюсеру Крапивиной

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Соседов заявил, что Лобода своей известностью в России обязана продюсеру Крапивиной
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Фото из открытых источников

Сергей Соседов заявил о том, что Светлана Лобода своей известностью в России обязана Нателле Крапивиной. Без продюсера исполнительница из Украины не смогла бы достичь таких высот.

Музыкальный критик раскрыл имя человека, благодаря которому Лобода обрела такую долгожданную популярность в РФ. По словам историка музыки, вклад в карьеру 39-летней артистки внесла Нателла Крапивина. Светлана на 90% обязана ей своей востребованностью.

Нателла подобрала певице подходящий репертуар, хорошую аранжировщиков, достойных авторов и даже творческие костюмы. До встречи с продюсером у исполнительницы хита «Под лёд» ничего этого не было.

Соседов считает, что Крапивина решила уйти от Лободы, так как артистка «достигла своего потолка». Музыкальный критик уверен, что дальше белокурой звезде некуда расти.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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