Светлана Малькова рассказала, что в Америке на каждого ребенка она получила по 200 долларов

Светлана Малькова рассказала, сколько денег она получила в США на каждого ребенка. Многодетная мама приятно удивлена такой огромной суммой.

Несколько месяцев назад художница переехала в Америку вместе с тремя детьми. Экс-супруг женщины, бизнесмен Роман Мальков, и его новая жена в настоящее время живут в Москве. 39-летняя Светлана решилась на переезд после развода. Малыкова в личном блоге расказывает поклонникам о том, как она устраилсь на новом месте и жизни за океаном.

А вчера многодетная мама призналась, что получила материальную помощь на своих детей. Таrое большое пособие стало хорошим подспорьем для покупки необходимых вещей. На каждого ребенка Светлане пришло по 200 долларов.

Стоит напомнить, что Малькова была очень ограничена в деньгах после приезда в США. При этом она никогда не жаловалась на жизнь.