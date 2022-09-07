Телеведущий Андрей Норкин перечислил имена артистов-противников СВО, которых уволили из театров

Режиссеры и актеры, которые выступают против проведения СВО, «зачищены» из государственных театров. Андрей Норкин перечислил имена артистов-предателей, которых уволили из театров за их позицию.

По словам ведущего программы «Место встречи», российскими театрами активно снимаются с репертуара работы режиссеров, которые открыто кричат против выполнения спецоперации на территории Украины. Также в госучреждениях культуры больше не работают актеры, которые публично высказываются против действий властей.

Речь идет в том числе о звезде сериала «Чики» Варваре Шмыковой. Также без работы остался режиссер одного из спектаклей с Варварой Шмыковой Александр Молочников. Другими «отмененными» режиссерами являются Кирилл Серебренников и Сергей Женовач. Особое внимание Андрей Норкин уделил Дмитрию Крымову, который 25 февраля поспешно покинул Россию.