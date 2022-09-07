Алла Пугачёва в компании Урганта и Орбакайте посетила спектакль «Кабаре» в Театре Наций

Во вторник вечером, 6 сентября, Алла Пугачёва в очередной раз вышла в свет. Примадонна появилась на премьере спектакля «Кабаре» в Театре Наций. Сопровождали артистку дочь Кристина Орбакайте, а также шоумен Иван Ургант.

Также в Сети появились фото, на которых можно тщательно рассмотреть звездную компанию. Для выхода в свет 73-летняя Пугачёва выбрала классический черный брючный костюм. Строгий образ Алла Борисовна дополнила темными очками. Народная артистка буквально светилась от счастья. Поклонники Примадонны отметили, что певица, на удивление, была счастлива. Она все время улыбалась, много шутила. По всей видимости, звезде эстрады все равно, что о ней говорят и думаю другие люди.

Евгений Писарев, театральный режиссер, который является постановщиком данного спектакля, собрал всех почетных гостей для памятного снимка.

«Все не зря!» —подписал он фото.



