Адвокат Васильев: Разин подал в суд на семью покойного Шатунова из-за песен «Ласкового мая»

Адвокат семьи покойного Юрия Шатунова заявил, что Андрей Разин продолжает суд с вдовой певца Светланой, сыном Дэннисом и дочерью Эстеллой из-за песен «Ласкового мая». Об этом Сергей Васильев заявил в интервью СМИ.

По словам юриста, крестным отцом Дэнниса была подана кассационная жалоба на отмененное решение судом от 2005 года против своего крестника, его мамы и сестры. Семья Шатунова таким образом вновь втянута в судебные тяжбы.

«Следующее заседание суда запланировано на ближайшее время», — сказал адвокат.

Правозащитник добавил, что искренне «соболезнующий друг семьи Шатуновых» оказался «вот таким святошей».

Взбешенный продюсер накинулся на адвоката Шатунова, утверждая, что его оболгали. Разина оскорбили слова Сергея Васильева:

«Глубоко возмущен, он ставит все с ног на голову. Подставляет несовершеннолетних детей Юры, врет, якобы я сужусь с его семьей. Никогда не судился с ним и его семьей. Я оспариваю незаконно вынесенное решение судьей с нарушением конституционных прав и законодательства. Семья то здесь при чем? Ничего против них не имею. Не врите!» — отметил музыкальный менеджер.