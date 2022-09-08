Актриса Ксения Алферова показала редкий кадр со своим супругом Егором Бероевым

Актриса Ксения Алферова и ее муж Егор Бероевым не афишируют подробности личной жизни. Также супруги очень редко показывают совместные снимки.

Однако актриса сделала исключение и порадовала свою армию поклонников. На фото, которое звезда опубликовала в соцсети, она с возлюбленным позируют на фоне зеленого луга. Бероев нежно обнимает Ксению, смотрит ей прямов глаза и ласково придерживая за талию.

"Сейчас же все напоказ. Это неправильно, как по мне. Не нужно делится самым ценным со всеми подряд. Это то дорогое, что греет тебя и питает твою семью. Семья является основным местом силы, настоящим животворящим источником", - подписала новый кадр Алферова.

Напоминаем, что в 2001 году Егор и Ксения поженились. Свадьба была скромной, а на регистрации отношений присутствовали только жених и невеста. В 2007 году появилась на свет их общая дочь Евдокия.



