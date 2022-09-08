Актриса Зепюр Брутян заявила, что готова стать мамой детей от мужа Павла Прилучного

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Актриса Зепюр Брутян заявила, что готова стать мамой детей от мужа Павла Прилучного
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Фото из открытых источников

Зепюр Брутян заявила, что готова стать мамой детей от Павла Прилучного. Актриса заявила, что мечтает родить супругу как минимум двух детей.

Прилучный, который воспитывает Тимофея и Мию от брака с Агатой Муцениеце, в скором будущем может стать многодетным отцом. Его новая жена-красотка, глядя на то, как ее избранник общается с детками, очень ждет возможности ощутить вкус материнства.

«С таким, как Паша, папой, можно иметь пять детей минимум. Хочу сына, похожего характером на него, и хочу дочку»,

— призналась Зепюр.

Прилучный, судя по всему, также настроен решительно. Актер говорит, что ему «пора» вновь ощутить радость отцовства. Павел заявил, что его дети от первого брака уже интересуются, когда у них появится маленькая сестра или брат.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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