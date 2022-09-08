Актриса Зепюр Брутян заявила, что готова стать мамой детей от мужа Павла Прилучного

Зепюр Брутян заявила, что готова стать мамой детей от Павла Прилучного. Актриса заявила, что мечтает родить супругу как минимум двух детей.

Прилучный, который воспитывает Тимофея и Мию от брака с Агатой Муцениеце, в скором будущем может стать многодетным отцом. Его новая жена-красотка, глядя на то, как ее избранник общается с детками, очень ждет возможности ощутить вкус материнства.

«С таким, как Паша, папой, можно иметь пять детей минимум. Хочу сына, похожего характером на него, и хочу дочку»,

— призналась Зепюр.

Прилучный, судя по всему, также настроен решительно. Актер говорит, что ему «пора» вновь ощутить радость отцовства. Павел заявил, что его дети от первого брака уже интересуются, когда у них появится маленькая сестра или брат.