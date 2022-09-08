Анастасия Стоцкая сыграет в новом мюзикле по хитам питерской рок-группы «Секрет»

Российская исполнительница Анастасия Стоцкая совместно со звездой мюзиклов Юлией Ивой примут участие в мюзикле «Ничего не бойся, я с тобой». Это мероприятие основано на композициях питерской рок-группы «Секрет».

В отечественный мюзикл задействуют более 40 артистов и 36 музыкантов из оркестра. В целом, ежедневный прокат постановки будут обеспечивать не менее 150 человек.

По словам Стоцкой, привычные всем песни прозвучат в новых, неожиданных аранжировках. Войдут в данный спектакль 22 хита коллектива.

«В детстве я с братом слушали песни "Секрета". Тогда я и не мечтала, что сыграю в мюзикле, который основан на творчестве легендарного квартета. Я безумно рада принимать участие в постановке», -заявила Анастасия.