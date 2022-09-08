«Царствует, но не правит»: 96-летней королеве Елизавете II не удалось обмануть смерть

Елизавета II почти век боролась за сохранение благополучия и традиций страны. Королева, будучи на троне 70 лет, многое пережила.

Сегодня стало известно, что состояние ее здоровья ухудшилось и она умерла. Находясь в замке, Елизавета вспоминала все свое прошлое. По истине великая женщина прошла многие испытания, от скандалов с родственниками, развода и смерти любимого Филиппа, до ненависти после гибели Дианы. Далее в жизни королевы последовала любовь Уильяма, которая привела к свадьбе. Позже огорчила Елизавету ссора с Гарри и его женой. Не простоя далось ей судебное разбирательство с Эндрю...

И это далеко не все проблемы царствующей королевы. Продолжаются суды. Но королева, поклявшись служить родной стране до самой смерти, сдержала обет.

Неужели это все? Неужели мир рушится? Нет, в этом есть сакральный смысл жизни каждого правителя. Чтобы после него и без него мир остался таким же. Что бы ни случилось, жизнь продолжается...