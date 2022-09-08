«Царствует, но не правит»: 96-летней королеве Елизавете II не удалось обмануть смерть

В СМИ подсчитали сколько смогут заработать петербургские девелоперы на реализации скандального закона о КРТ. Только с двух районов, Московского и
Со вчерашнего дня события вокруг Балаклеи в Харьковской области у многих на устах. Как там развивается ситуация точно неизвестно, но ряд российских
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес, который, судя по заявлению Лиз Трасс, сохранит свою должность в новом правительстве, заявил о том, что
Александр Серов на днях приехал в Кремль ради участия в концерте. Поведение 68-летнего певца было весьма странным. Исполнитель хита «Я люблю тебя до
У оперной певицы Марии Максаковой давно не складываются отношения с ее матерью. Сегодня Людмила Максакова проживает в России. Бывший депутат Госдумы
В выпуске «Встречи выпускников КВН», снятом 15 июля в Екатеринбурге, вырезали шутку про Владимира Соловьева. Теле- и радиоведущему демонстративно
Плакаты, баннеры и граффити с негативными надписями в адрес губернатора Петербурга Александра Беглова начали появляться по городу. Об этом рассказали
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