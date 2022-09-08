Дизайнер и блогер Лебедев оценил пародию Гудкова на песню Shaman «Я русский» одной фразой

Артемий Лебедев оценил пародию участника «Comedy Woman» Александара Гудкова на песню Shaman «Я русский» одной фразой. Пародийный клип «Я узкий» блогер оценил словами «просто смешно».

Российский дизайнер высказался о песни комика Гудкова, которая наделала много шума. Дело в том, что композиция высмеивает патриотический клип певца Shaman «Я русский». Свое мнение он озвучил в обзоре новостей. Опубликован ролик на YouTube-канале.

«Гудков снял клип-пародию "Я узкий". Он показывает, что он узкий физически. Почему нет. Это ж ведь пародия. Смешно. Гудков хайпует на том, что сегодня является модным», — заявил Артемий Лебедев.

Также блогер считает, что клип исполнителя Shaman - это «здоровый патриотический продукт» в очень «достойной упаковке».