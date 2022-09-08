Филипп Киркоров потребовал прекратить травлю вернувшейся в Россию Аллы Пугачевой

В городе на Неве каждый день выявляют свыше 2,5 тысяч заражений коронавирусом. На фоне стабильно высоких цифр заболеваемости и низкого коллективного
В СМИ подсчитали сколько смогут заработать петербургские девелоперы на реализации скандального закона о КРТ. Только с двух районов, Московского и
Со вчерашнего дня события вокруг Балаклеи в Харьковской области у многих на устах. Как там развивается ситуация точно неизвестно, но ряд российских
Во вторник вечером, 6 сентября, Алла Пугачёва в очередной раз вышла в свет. Примадонна появилась на премьере спектакля «Кабаре» в Театре Наций.
У оперной певицы Марии Максаковой давно не складываются отношения с ее матерью. Сегодня Людмила Максакова проживает в России. Бывший депутат Госдумы
Александр Серов на днях приехал в Кремль ради участия в концерте. Поведение 68-летнего певца было весьма странным. Исполнитель хита «Я люблю тебя до
Комитет по транспорту Санкт-Петербурга более пяти месяцев не может решить проблему огромных очередей на остановках. После начала поэтапного перехода
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