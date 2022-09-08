Филипп Киркоров потребовал прекратить травлю вернувшейся в Россию Аллы Пугачевой

Филипп Киркоров гневно потребовал прекратить критиковать Аллу Пугачеву. Артист в резкой форме призвал остановить травлю великой Примадонны.

Король отечественной эстрады публично заступился за Аллу Борисовну. На видео он обратился ко всем недоброжелателям, и призвал прекратить хейтить легендарную эстрадную певицу. На презентации видеоклипа поп-король заявил, что Народная артистка оказала на отечественную культуру мощное влияние, поэтому сейчас ее осуждать недопустимо.

"Да кто вы такие, чтобы обсуждать и комментировать Аллу Борисовну? Какие-нибудь ее поступки? Она наверху, она много сделала для этой страны. Грех ей что-либо приписывать негативное!", - возмутился Филипп.

Заметим, что Киркоров не впервые встает на защиту 73-летней звезды. Певец состоял в браке с Примадонной в 1994–2005 годах. Несколько месяцев назад Филипп Бедросович откровенно признался, что даже спустя 16 лет испытывает сильные чувства к экс-жене, и скрывать их он не намерен. Поэтому не удивительно, что он так яро защищает Пугачеву.