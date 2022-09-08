Игорь Левитас высказался о сукиных детях-артистах и их скудоумии

Игорь Левитас высказался о современных артистах и их влиянии на российских зрителей. Журналист считает, что мнение музыкантов касательно политический событий переоценено.

"Мне недавно прислали видеролик какого-то украинского пропагандиста. Он призывал россиян прислушаться к артистам. Если вы их полюбили, то нужно им верить. Они были из числа вышуказанных ( Лобода, Галкин , Хаматова и другие ). Я всю жизнь провел в театре. Умных артистов пересчитать по пальцам руки можно. Когда читаю и слушаю то, что главное, как говорят они, вне текста ролей, можно убедится в их человеческом скудоумии", - заявил публицист.

"Да и почему их нужно слушать в вопросах, которые касаются общественной жизни или политики, патриотизма? Их мнение не отличается от мнения домохозяйки, врача, токаря или пенсионера. Хамские высказывания Аллы Пугачевой не говорят о ее уме и понимании того, что сейчас происходит в РФ и мире. Один из моих учителей, который работал с артистами 60 лет, говорил, что «артисты — это дети». Он добавлял после непродолжительной паузы: «Сукины дети!»", - рассказал Левитас.