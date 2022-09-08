Исхудавшая Варнава впервые появилась на публике в черном наряде после расставания с Молочниковым

Недавно Александр Молочников сообщил, что успел поженится с Екатериной Варнавой перед разрывом. После слов супруга юмористка впервые вышла в свет. На светское мероприятие Катя явилась в черном наряде, который невыгодно подчеркнул ее излишнюю худобу.

Варнава накануне вечером пришла в столичное кабаре-театр. Она посетила презентацию клипа исполнителя JONY. Звезда одела черный комбинезон и сделала высокий хвост. Выглядела 37-летняя артистка еще более исхудавшей и усталой.

Стоит отметить, что в последнее время поклонники обеспокоены здоровьем Екатерины и ее чрезмерной худобой. Не исключено, что артистка болезненно переживает развод с супругом. Говорят, муж изменял Варнаве с другими актрисами.