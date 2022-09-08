Иван Ургант, Сергей Светлаков и Дмитрий Нагиев не появятся в новогодней комедии «Елки-9»

Шоумен Иван Ургант, телеведущий Дмитрий Нагиев и актер Сергей Светлаков исчезли из популярной новогодней комедии «Елки-9».

Создатели кинофильма «Елки» готовятся к премьере девятой части знаменитого телевизионного проекта. Съемки картины стартовали еще в мае. Покинули проект режиссеры Жора Крыжовников, Егор Баранов и Юрий Быков. Теперь их заменят Александр Лупашко и Сергей Наумов.

Также в новой части комедии зрители не увидят Ивана Урганта, Сергея Светлакова и Дмитрия Нагиева, которые на протяжении полугода не появляются на федеральных телеканалах.

Главную роль в «Елках-9» сыграет Федор Добронравов. Среди других актеров стоит отметить Елену Захарову, Григория Калинина и Ростислава Бершауэра.

Отметим, что на больших экранах очередную часть комедии можно будет посмотреть 1 декабря.