Из эфира «Встречи выпускников КВН» в Екатеринбурге вырезали шутку про Владимира Соловьева

В выпуске «Встречи выпускников КВН», снятом 15 июля в Екатеринбурге, вырезали шутку про Владимира Соловьева. Теле- и радиоведущему демонстративно показали средний палец.

В эфир «Первого канала» не попадет некоторый юмор, который прозвучал на «Встрече выпускников КВН» в средине июля. Так, была удалена шутка про Владимира Соловьева, озвученная командой «Сборная Снежногорска». В так называемой «импровизации», для которой были приглашены члены жюри, на сцену вышел один из участников команды «Уральские пельмени». Андрей Рожков в роли бабушки был должен сидеть на скамейке и говорить: «Ходят, наркоманы и проститутки, куда ты?». В ответ на эти слова участник «Сборной Снежногорска» в смешном костюме среднего пальца должен заявить: «Хотел от екатеринбуржцев Соловьеву передать привет».

После этого зрители взорвались аплодисментами. Но в цензурной версии шутки были вырезаны, ни в одной не было речи о ведущем канала Россия-1.