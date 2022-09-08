Мария Погребняк не считает Светлану Лободу артистом номер один в России

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Мария Погребняк не считает Светлану Лободу артистом номер один в России
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Фото из открытых источников

На днях в интервью Светлана Лобода себя назвала артистом номер один в России без ложной скромности. По заявлению украинской певицы, лучший продукт в РФ создавался именно украинцами.

По этому поводу решила высказаться Мария Погребняк. В своем Telegram модель раскритиковала звездную блондинку за подобноt заявление. По мнению бизнес-леди, исполнительница потеряла очень многое.

"Очень интересно, как отреагировали Киркоров, Лепс, Билан, Михайлов или тот же Меладзе на заявление Лободы? Была она первой в стране либо нет, не важно"? - язвительно проккоментировала модель.

Мария добавила, что первые места артистам дают их многомиллионные поклонники, а Светлана отказалась от них. Певице, которая получала баснословные гонорары в России, запрещено туда въезжать минимум до 2072 года.

"Теперь у нее остались только счастливые воспоминания, которыми она удержать внимание долго не сможет", — уверена Погребняк.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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