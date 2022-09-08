«Не осуждаю их, но и понять не могу»: Андрей Данилко высказался о Лорак, Тодоренко и Королевой

Андрей Данилко (сценический образ Верка Сердючка) не общается с коллегами, которые решили не уезжать из России. Артист в одном из YouTube-шоу признался, что он не осуждает певиц Регину Тодоренко, Али Лорак и Наташу Королеву, которые родились на Украине. При этом музыкант не может до конца понять, почему исполнительницы сделали такой выбор.

После начала СВО Данилко не уезжал за рубеж. Андрей, который остался на родине, считает, что он обязан в этот непростой период помогать своим землякам и солдатам. Коллег по шоу-бизнесу, которые поступили иначе, юморист-пародист не критикует. Однако он подчеркивает, что такое поведение является ошибочным по отношению в родной стране.

«Не осуждаю я Лорак, Тодоренко, Королеву. Но по своим человеческим качествам не смогу понять такой поступок. Они свой выбор уже сделали. Видимо, у них присутствует страх за жилье там, где они сейчас живут», — сказал певец.