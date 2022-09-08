Павел Прилучный рассказал, как троллил «желтую» прессу в начале отношений с Брутян

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Павел Прилучный рассказал, как троллил «желтую» прессу в начале отношений с Брутян
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Фото из открытых источников

Павел Прилучный, который отличался своей скрытностью, после встречи с Зепюр Брутян стал чаще делиться в соцсетях разными откровениями. Звезда «Мажора» объяснил, почему решил изменить свое отношение к данному вопросу.

По словам Прилучного, первое совместное фото с будущей женой он показал общественности во время поездки на Маврикий. Таким образом актер хотел «потроллить» «желтую» прессу.

Спустя некоторое время некоторые новостные издания их поженили, другие СМИ обвинили знаменитостей в пиаре. А в последний день пребывания на острове они встретили съемочную группу. Тогда появилась на свет информация, которая ввела журналистов в заблуждение. Зепюр написала: «Прилучный — хороший актер и партнер. Спасибо за подписчиков». И снова все начали писать: «Это же пиар, вы не вместе»,  «Нас развели»…» — рассказал Павел.

После этого случая артист кино решил быть всегда впереди репортеров на несколько шагов, чтобы в конечном итоге не читать слухи и сплетни о своей жизни.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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