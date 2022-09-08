Петербуржцы выразили протест Смольному после слов Шнурова о Беглове

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Петербуржцы выразили протест Смольному после слов Шнурова о Беглове
Санкт-Петербург
Фото из открытых источников

Плакаты, баннеры и граффити с негативными надписями в адрес губернатора Петербурга Александра Беглова начали появляться по городу. Об этом рассказали журналисты.

Петербуржцы выразили своеобразный протест Смольному после слов музыканта Сергея Шнурова о градоначальнике.

Во время выступления на конференции в рамках Восточного экономического форума артист признался, что находится в заочном конфликте с Бегловым. Петербуржцы заняли сторону Шнурова и начали вывешивать плакаты, в которых отчетливо выражается отношение к местным властям. Очевидцы поделились фотографиями с прессой.

Ранее Шнуров записал несколько песен, в которых критиковал Беглова. Музыкант в свойственной ему манере высказался о безразличии Смольного к внутренним проблемам в Петербурге. Речь шла о мусорной реформе и несвоевременном вывозе отходов.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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