Публицист Левитас высказался о Чулпан Хаматовой, которая обласкана правительством России

Игорь Левитас высказался о Чулпан Хаматовой и отношении к ней российских властей. Журналист поведал, почему сбежавшей из РФ актрисе разрешают играть в различных русофобских постановках.

По словам публициста, артистка буквально «обласкана властями». Левитас пишет, что если выходят спектакли либо фильмы русофобской направленности, в них всегда играла Хаматова. В качестве примера Игорь приводит сериал «Зулейха открывает глаза», а также спектакль «Горбачев».

Автор заявляет, что Чулпан далеко не одна такая личность, которая «плюет в сторону России». Однако власти закрывают на это глаза:

«Она обласкана правительством, как Евгений Миронов, который пригласил Херманиса. Как и другие артисты, обиженные кошки, гадящие хозяевам в тапки, которые свысока плюют на Россию. А руководство страны, благодушно взирая на происходящее, покупает другие тапки».





