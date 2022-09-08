Сбежавший из России Александр Молочников высказался о Евгении Миронове и его позиции

В городе на Неве каждый день выявляют свыше 2,5 тысяч заражений коронавирусом. На фоне стабильно высоких цифр заболеваемости и низкого коллективного
В СМИ подсчитали сколько смогут заработать петербургские девелоперы на реализации скандального закона о КРТ. Только с двух районов, Московского и
Со вчерашнего дня события вокруг Балаклеи в Харьковской области у многих на устах. Как там развивается ситуация точно неизвестно, но ряд российских
Звезда «Уральских пельменей» обратился к Алле Пугачевой с просьбой. Андрей Рожков, сценарист и телеведущий, высказался в сторону певицы, которая
Игорь Корнелюк, который готовится к концерту в честь 60-летия, отказался выступать на одной сцене с Филиппом Киркоровым, Эдитой Пьехой и Михаилом
Во вторник вечером, 6 сентября, Алла Пугачёва в очередной раз вышла в свет. Примадонна появилась на премьере спектакля «Кабаре» в Театре Наций.
Комитет по транспорту Санкт-Петербурга более пяти месяцев не может решить проблему огромных очередей на остановках. После начала поэтапного перехода
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