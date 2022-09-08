Сбежавший из России Александр Молочников высказался о Евгении Миронове и его позиции

Александр Молочников, покинувший Россию, высказался о Евгение Миронове и его позиции. Сбежавший из России в Америку режиссер дал интервью Юрию Дудю.

По словам Молочникова, Миронов развалил театр. Виной тому поведение худрука Театра Наций. Сперва актер четко обозначил гражданскую позицию касательно событий в Украине, но позже отрекся от своих слов и посетил Мариуполь.

«Еще он сказал, что «артистам свойственно заблуждаться». То есть за всех заявил, что мы такие дурачки наговорили не то, что нужно», - говорит Александр.

В конечном итоге это повлияло на театр Миронова и его взаимоотношения с коллегами, заключил Молочников.