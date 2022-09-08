Судебные приставы объявили в розыск российскую певицу Монеточку

Певицу Монеточку (настоящее имя Елизавета Андреевна Гырдымова) судебные приставы объявили в розыск. Причиной тому является долг исполнителю Стасу Костюшкину. Артистка не выплатила музыканту положенные ему 500 тыс. рублей.

По предварительным данным, если на счетах Лизы не окажется необходимых денег, на ее квартиру ограны правопорядка могут наложить арест. Недвижимость Монеточки находится в Москве на Чистых прудах.

Ранее столичным судом было заявлено, что композиция Монеточки «Мама, я не зигую» является плагиатом песни экс-участника группы «Чай вдвоем» под названием «Женщина, я не танцую». Автор песен должна выплатить Костюшкину полмиллиона рублей.

Кстати, 24-летняя Монеточка в настоящее время находится за границей. За рубеж она поехала рожать. При этом долг перед Стасом так и не погасила.