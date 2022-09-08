Телеведущая Елена Летучая перенесла экстренную операцию на ноге

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Телеведущая Елена Летучая перенесла экстренную операцию на ноге
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Фото из открытых источников

Елена Летучая перенесла экстренную операцию на ноге. Российский тележурналист, ведущая и телепродюсер поделилась снимком в своем блоге в соцсетях. На фото 43-летняя знаменитость запечатлена в больничной палате и с гипсом.

Как стало известно, у Летучей диагностировали растяжение и разрыв связок. Елена рассказала, что находится в клинической больнице РАН и в настоящее время готовится к процедуре.

Потом телевдива добавила, что оперативное вмешательство прошло успешно. Теперь ведущая сожалеет о том, что так невнимательно отнеслась к своему здоровью. Елена подвернула ногу, после чего связки порвались. 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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