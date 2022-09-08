В Испании обнаружен настоящий двойник телеведущего Леонида Якубовича

В новой публикации журналист издания «Царьград» размышляет о развлекательных программах на российском ТВ, которые созданы по франшизе иностранных передач. Автор статьи вспоминает, как в 90 г.г. по телевизору в Испании увидел настоящего двойника Леонида Якубовича. Кроме того, весь формат телешоу «Поле чудес» соответствовал его западным аналогам.

«По испанскому каналу в одном из отелей Каталонии шло «Поле чудес». С такими же буквами, «рулеткой», музыкальными отбивками. Но самое удивительное, с таким же ведущим. С такими же усиками и повадками, как у Якубовича. Сходство было до того сильным, что я сначала подумал: наверное, показывают наше шоу с переводом. Однако приглядевшись к маленьким отличиям, понял, что это испанский Леонид Якубович и испанская программа "Поле чудес". Объясняется это "чудо" весьма просто: глобальная франшиза», - пишет журналист.

