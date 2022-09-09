20-летнюю потенциальную жену Курбана Омарова негативно встретили в соцсетях

Недавно экс-супруг Ксении Бородиной представил свою новую пассию. Избранницей дагестанского бизнесмена стала 20-летняя блондинка Валерия с голубыми глазами. Курбан уже познакомил девушку со своими родителями и заявил, что планирует жениться.

Тем не менее, далеко не всем подписчикам Омарова в соцсетях молодая красавица понравилась. Многие пользователи уверены, что эффектная блондинка - это очередная игрушка предпринимателя, которая ненадолго задержится с ним. Правда, нашлись и те, кто поддержал пару.

Что касается Ксении Бородиной, она категорически против общения их общей дочери Теоны с новой возлюбленной папы. Телеведущая заявила, что нет пользы в общении для ребенка с девицой, которая спала с ее отцом, пока мама работала. Кроме того, звезда "Дома-2" призналась, что Курбан редко видится с ребенком, "практически никогда".