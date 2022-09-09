В Сети появилось фото бойцов ВСУ на въезде в Купянск Харьковской области

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В Сети появилось фото бойцов ВСУ на въезде в Купянск Харьковской области
Украина
Фото из открытых источников

В украинских телеграм-каналах появилась фотография, на которой бойцы ВСУ запечатлены у стелы на въезде в город Купянск Харьковской области, важнейший логистический узел ВС РФ. Ее подлинность Минобороны РФ к настоящему моменту не подтверждена.

«Наши войска заходят в Купянск», - пишут украинские паблики под фото, на котором военнослужащие ВСУ позируют с украинским флагом.

Что конкретно сейчас происходит на харьковском направлении, точно неизвестно.

Борис Рожин, военный эксперт, написал, что на фото разъезд на Канцедаловку со стороны Сеньково: «Разведгруппа ВСУ подъехала к Купянску и сфотографировалась у стелы... С этой стороны нет сплошной линии обороны».

Российский милблогер Владислав Угольный, которого на своем телеграм-канале перепостил эксперт Борис Рожин, сообщил, что Шевченково для ВС РФ, скорее всего, потеряно. 

«Держать там силы в условиях угрозы их окружения и боев перед Купянском не рационально», - отмечает он.

Потеря Шевченково российскими войсками обезопасила фланг ВСУ, которые могут развить наступление севернее. 

Касательно Изюма, Угольный уверяет, что он не окружен. В то же время военкор Семен Пегов информирует о боях на подступах к городу.

Ранее аналитики американского Института изучения войны ISW в своем свежем отчете предположили, что ВСУ могут занять Купянск в течение 72 часов.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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