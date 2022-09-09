Актер Прилучный заговорил о детях от Брутян сразу же после свадьбы: «Нам кажется, уже пора»

Не успели Павел Прилучный и Зепюр Брутян поженится, как уже заговорили о детях. 26-летняя супруга «мажора» не против подарить возлюбленному пятерых наследников. Сам актер тоже считает, что уже пора вновь стать отцом.

Зепюр новоиспеченного мужа считает идеальным папой, который с трепетом и любовью относится к двум своим детям от предыдущего брака. У Прилучнего подрастает сын Тимофей и дочка Мия.

«У меня мелкие спрашивают: а что насчет братика или сестрички? Нам кажется, что уже пора. Будет с кем им возиться», — сказал Прилучный.

Пара познакомилась в 2018 году на съемках многосерийного фильма «В клетке». Актриса сразу обратила на себя внимание еще женатого артиста кино. Брутян, как вспоминает Павел, была очень общительной и вежливой, чем покорила его сердце. Поженились знаменитости весной, а сыграли свадебную вечеринку в августе.