Депутат Худяков рассказал, что Пугачёва отказалась петь за российские рубли

Роман Худяков сделал очередное признание о Пугачёве. Оказывается, Примадона категорически отказалась петь за российские рубли. В прейскуранте певицы написано - оплата только в евро. До отъезда из РФ Алле Борисовне предлагали солидную сумму денег по курсу в рублях, но она почему-то отказалась.

"Нужно запланировать концерты. Подготовить концертную программу. Гастролировать по стране. Выпускать песни. Показать всем, как ощущает она мелодику, как выстраивает композицию из музыки и стихов. Рубли нужно брать, пока еще дают!", - написал Худяков.

Как отметил депутат, большинство поклонников недовольны поведением Пугачёвеы. Некоторые из них уверены, что народная артистка как только продаст недвижимость и уладит все дела на родине, снова сбежит за границу. Политик уверен, что Примадонна российской эстрады должна прояснить ситуацию и высказать свое мнение.



