Депутат Худяков рассказал, что Пугачёва отказалась петь за российские рубли

В СМИ подсчитали сколько смогут заработать петербургские девелоперы на реализации скандального закона о КРТ. Только с двух районов, Московского и
Со вчерашнего дня события вокруг Балаклеи в Харьковской области у многих на устах. Как там развивается ситуация точно неизвестно, но ряд российских
Комитет по транспорту Санкт-Петербурга более пяти месяцев не может решить проблему огромных очередей на остановках. После начала поэтапного перехода
У оперной певицы Марии Максаковой давно не складываются отношения с ее матерью. Сегодня Людмила Максакова проживает в России. Бывший депутат Госдумы
Меган Маркл отреагировала на смерть королевы. Герцогиня Сассекская, которая последние два года не общалась с монархиней, коротко написала: «Светлая
По словам ведущего программы «Место встречи», неугодные режиссеры и актеры, музыканты и другие звезды, которые выступают против России, «устранены».
За последние полгода картина «Солнцепёк», снятая по инициативе петербургского предпринимателя и патриота Евгения Пригожина, не только получила второе
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