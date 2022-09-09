Поведение принца Гарри и Меган Маркл в связи со смертью королевы Елизаветы II возмутило британцев

Меган Маркл отреагировала на смерть королевы. Герцогиня Сассекская, которая последние два года не общалась с монархиней,

коротко написала: «Светлая память Ее Величестве королеве Елизаветы II, 1926-2022 г.г»

Британцы возмущены реакцией Маркл на уход королевы. Они накинулись на жену принца Гарри, и посоветовали промолчать, поскольку именно она косвенно причастна к преждевременной смерти Елизаветы.

Напомним, Меган отказалась быть частью королевской семьи. С супругом они уехали в США, где устараивали провокации. С близкими родственникамии при этом не общались.

Елизавета переживала, хотела сохранить связь с внуком. Последний раз они виделись летом. Неделю назад королева пригласила Гарри и Меган приехать в Балморал, но те отказались.

Незадолго до кончины монархини её родных вызвали на прощальную встречу в Шотландию. Герцогиня отказалась ехать и

Гарри отдельно отправился в Балморар. Из-за этого, в отличии от других членов королевской семьи, принц не успел проститься со своей самой любимой бабушкой.