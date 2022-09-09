Григорий Лепс восхитился восстановленным мемориальным комплексом «Саур-Могила» на Донбассе

Григорий Лепс, знаменитый российский певец, побывал на Донбассе. Об этом 60-летний музыкант рассказал в своем Телеграме.

Исполнитель хита «самый лучший день» показал снимки, сделанные возле мемориального комплекса "Саур-Могила". Певец восхитился людьми, которые восстановили курган.

"Великолепно был сделан, причем в кратчайшие сроки. Спасибо большое всем, кто принял участие в этом. Кто всегда чтит память героев", - оставил подпись под фото Лепс.

Отметим, что Григорий Викторович принял участие в концерте в честь открытия данного комплекса. Находится он в Шахтёрском районе Донецкой области.



