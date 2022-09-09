Галкин сравнил россиян с орками после своего концерта в Новой Зеландии

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Галкин сравнил россиян с орками после своего концерта в Новой Зеландии
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Фото из открытых источников

Шоумен Максим Галкин провел очередной концерт в Новой Зеландии. Видео с выступления, юморист выложил у себя в социальных сетях.

Под роликом появилось много комментариев. Один пользователь спросил, пойдет ли стендап-комик в гости к "хоббитам" (это такие сказочные существа из "Властелина колец"). Съемки фантастического фильма Дж. Толкина проходили как раз в Новой Зеландии.

Но Галкин ответил комментатору, что планирует навестить "всадников Рохана", которые в известной саге боролись с орками.

Отметим, что за рубежом и в Украине после начала СВО граждан России называют именно орками. Интересно, Максим подколол своих соотечественников либо это случайность.
Также добавим, что звездный адвокат оценил перспективы супруга Примадонны. Бенхин заявил, что «ничего очень плохого» Максим Галкин не сказал», а вот то, что он открыл сбор денег в фонд помощи украинским беженцам с Украины, возбраняется.

 

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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