Какие шокирующие события пережила Елизавета II за 96 лет жизни

Королева Великобритании, которая скончалась 8 сентября, находилась на престоле 70 лет. За время правления на судьбу Елизаветы II выпало немало шокирующих событий и грандиозных скандалов.

Первой неприятностью стало отречение дяди Эдуарда VIII от престола спустя 10 месяцев в пользу брата — отца Елизаветы. Таким образом, 10-летняя Лилибет превратилась в наследницу трона.

В 1952 году (одновременно с восшествием на престол) министр Черчилль объявил о создании атомной бомбы с последующими испытаниями в Австралии и Тихом океане. После этого Британия стала третьей в мире ядерной державой.

Следующее испытание - это брак монархини и Филиппа Маунтбеттена, который был намного ниже по происхождению. Нереализованные амбиции Филиппа вскоре привели к семейным скандалам и изменам.

Немало хлопот принесла младшая сестра королевы. Из-за пьяных вечеринок и любовных похождений Маграрет ждал несчастливый брак и в итоге развод.

Старший сын Елизаветы принц Чарльз шокировал известием о разводе с принцессой Дианой. Монархиню обвиняли в заговоре и даже смерти леди Ди.

Помимо Чарльза, нехорошо отличился любимый сын монархини принц Эндрю, который был обвинен в интимных связях с несовершеннолетними.

Последним самым неприятным событием стал брачный союз внука Гарри с герцогиней Меган Маркл. Актриса часто нарушала протокол,а после рождения сына оставила королевские полномочия и переехала с мужем в США. Маркл в 2021 году поведала о расистских настроениях во дворце. С того времени общение между членами королевской сеьми прекратилось, а герцогиня даже не посчитала нужным проститься с Королевой.