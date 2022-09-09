Ковальчук опубликовала тревожное фото из больницы после заявления Харламова о женитьбе

Екатерина Ковальчук оказалась в больнице после заявления Гарика Харламова о свадьбе. Девушка напугала поклонников, оказавшись под капельницей.

Как написала молодая возлюбленная резидента Comedy Club, на плохое самочувствие повлиял недостаток отдыха.

«Кто не работает, тот» — собщила актриса.

Примечательно, что актриса пожаловалась на плохое самочувствие буквально на следующий день после премьеры «Иронии судьбы в Голливуде». В это вечер Харламов сделал откровение о личной жизни. Гарик, который назвал себя одиноким волком, исключил скорую помолвку.

Скорее всего, такое заявление благоверного довело Ковальчук до медицинской помощи. Наверняка, молодая девушка рассчитывала на скорое замужество, поэтому сильный стресс подкосил ее здоровье.