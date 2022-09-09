Лига ветеранов Петербурга обратилась к губернатору Беглову с требованием прекратить нарушать права участников СВО

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Незамедлительно принять меры против администрации Северной столицы призвал Герой России Андрей Трошев. В своем обращении к петербургскому градоначальнику активист указывает на регулярное нарушение прав ветеранов боевых действий и участников специальной военной операции. В распоряжении редакции появилось соответствующее письмо. 

Свое обращение Трошев сделал как действующий председатель правления межрегиональной общественной организации «Лига защиты интересов ветеранов локальных войн и военных конфликтов».  

«Товарищ А.Д. Беглов. Настоящим Вас информирую, что Администрация Санкт-Петербурга регулярно нарушает права ветеранов боевых действий и участников специальной военной операции, в том числе манипулируя федеральными законами, а также законами Санкт-Петербурга. Требую от Вас незамедлительно принять меры и отреагировать на запрос, направленный на Ваше имя в Правительство Санкт-Петербурга. В случае отсутствия реакции буду вынужден обратиться к высшему политическому руководству страны для принятия в отношении Вас соответствующих мер дисциплинарного характера.

В связи с тем, что нахожусь в зоне боевых действий, доверенность на представление интересов выдана юристу Елисееву И.В», — сказано в обращении. 

 

Игорь Елисеев известен как постоянный юрист предпринимателя Евгения Пригожина. Адвокат неоднократно защищал интересы петербургского бизнесмена в судах. Очевидно, что и сам Пригожин без всякого сомнения поддерживает заявления Трошева и готов помогать ему в борьбе за соблюдение прав ветеранов. 

СМИ внимательно следят за ситуацией и выясняют причины, побудившие автора открытого письма обратиться напрямую к Беглову. 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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