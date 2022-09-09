Мир оказался на пороге масштабной катастрофы и 5 переломных моментов в климате

Мир находится на пороге масштабных переломных моментов в климате. Об этом говорят результаты исследования ученых, которые публикует издание The Guardian.

Ученые заявляют, что человечество должно срочно принять меры с целью сохранения климата, поскольку катастрофы не избежать. Перечислили исследователи и потенциальные переломные точки, которые изучаются в данным момент.

Прежде всего, речь идет о потере кислорода в океанах и больши сдвигах в летнем индийском муссоне. Приближает климатический кризис резкое таяние вечной мерзлоты, которое происходит раньше планируемого срока на 70 лет. Прошли необратимые изменения области вечной мерзлоты, огромные ледяные щиты, океанские течения. Из-за ослабления циркуляции Атлантического океана, которая лежит в основе Гольфстрима, будет происходить большое количество штормов, появятся интенсивные зимы и разрушительные засухи в Европе. Ослабленный Гольфстрим значительно повысит уровень морей на американском атлантическом побережье.