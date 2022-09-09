Обнародованы редкие архивные фото королевы Великобритании Елизаветы II в молодости

Вчера, 8 сентября 2022 года, стало известно о смерти британской королевы Елизаветы II от рпедставителей Букингемского дворца. Королева, которая правила 70 лет и 7 месяцев (дольшевсех остальных в истории страны) скончалась в возрасте 96 лет. В 1952 году Елизавета заняла престол после ухода из жизни отца короля Георга VI. Известно, что новым монархом станет старший сын покойной правительницы - 73-летний Чарльз, который решил взять имя Карл III.

Из-за ухода Елизаветы II, являющейся формальным главой государств в 15 странах, с 9 сентября в великобритании объявили 10-дневный траур.

В Сети сегодня появились редкие фото, какой была монархиня в молодости. Разместили архивные снимки, сделанные в 1975 году во время ее визита в Японию, ведущие японские СМИ. Также телевизионный репортаж, который был сделан в ходе поездки, опубликовал токийский канал TV Asahi.