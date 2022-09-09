Оскандалившаяся певица Мария Максакова снова сбежала на Украину

Мария Максакова вновь сбежала на Украину. По заявлению оперной певицы, сейчас она вместе со своим маленьким сыном Ваней находится на родине.

Солистка Мариинского театра жалуется на тяжкую долю. Прима сообщила, что она до сих пор не общается с родной мамой, народной артисткой Людмилой Максаковой, которая попросту вычеркнула ее из свое жизни. Близкие люди разругалась еще в 2016 году. Тогда оперная дива бросила все и всех, и переехала в Киев. По словам Марии, родственница даже не пускает ее на порог дома.

"На Украине я с сыном уже почти шесть месяцев. Но моя семья даже не поинтересовались, как у меня дела? Двое взрослых детей, манкуртов, тоже не интересуются, как живет их мама?" - откровенничает Максакова.

Стоит подметить, что старшие дети (Илья и Людмила) проживают с бабушкой. Они не поддерживают связь с матерью. Был период, когда артистка пожелала наладить контакт с родными и прилетала в Россию. Но все попытки найти контакт не оправдались. Тогда звезда смирилась и обвинила их в безразличии к ее жизни и судьбе.