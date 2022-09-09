Похудевшая Анна Седокова вернулась в Москву и эффектно появилась на светском мероприятии

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Похудевшая Анна Седокова вернулась в Москву и эффектно появилась на светском мероприятии
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Фото из открытых источников

Анна Седокова все же вернулась в Москву. Артистка, которая в последнее время проживала в США, эффектно появилась на светском мероприятии.

После приеда в Россиию Анна приняла участие в съемках, решила некоторые рабочие вопросы и заглянула на одну из кинопремьер. Седакова пришла на показ сериала «Что делать женщине, если у нее два любовника, и выбрать нужно одного». Для выхода в свет певица, которая еще и перекрасилась в блондинку, одела черный кожаный костюм. Обтягивающий наряд выгодно подчеркнул фигуру сексапильной исполнительницы, которая сильно похудела.

Также пребывание в столице обернулось для артистки неприятностями. По словам певицы, она была разочарована в близкой подруге. Что именно произошло и о ком шла речь, звезда не уточнила.

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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