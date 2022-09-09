Появились первые фото после смерти королевы Елизаветы II: Букингемский дворец «почернел»

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Появились первые фото после смерти королевы Елизаветы II: Букингемский дворец «почернел»
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Фото из открытых источников

После смерти королевы Великобритании Елизаветы II в шотландском замке Балморал возле входа в Букингемский дворец собралась толпа британцев. Служителем было вынесено в траурной рамке к публике официальное сообщение о смерти великой монархини. 

Хотя, еще два дня назад Елизавета II приняла у себя в резиденции в Балморале Лиз Трасс, которая на днях стала новым премьером Великобритании.

В Сети появились последние снимки 96-летней королевы перед смертью. На фото заметно, что на ее правой руке огромные черные пятна. Но в целом, выглядела монаршая особа jчень бодро.

Что произошло за эти два дня и от чего скончалась королевf, неизвестно. В королевской семье умеют хранить тайны, однако со временем они становятся достоянием общественности.

 

 


 


Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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