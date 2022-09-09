Поклонники заподозрили Леонида Агутина в тайном отъезде из Росиси в США

Поклонники певца и композитора Леонида Агутина заподозрили, что их кумир тайно уехал из России в США. Такие выводы подписчики сделали из-за пальмы на новом снимке артиста.

Не тайна, что сразу же после начала СВО Анжелика Варум, супруга Агутина, раскритиковала политику российских властей. Леонид не давал комментариев по этому поводу. Молчание граждане воспиняли, как согласие со второй половинкой. Многие припомнили, что их дочь Моника живет в Америке, где пара давно приобрела недвижимость. Недовольные хейтеры настаивали на отъезде артистов из страны.

Певец же решил занять выжидающую позицию и не отвечать на критику. Сейчас же читатели уверены в отъезде 54-летнего музыканта из РФ. Дело в том, что в опубликованном Леонидом кадре в соцсетях запечатлен рассвет или закат, пляж, пальма. Подобный пейзаж можно увидеть в Штатах.