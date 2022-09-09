Прощайте боли в суставах: открыт новый механизм воспаления при ревматоидном артрите

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Прощайте боли в суставах: открыт новый механизм воспаления при ревматоидном артрите
Здоровье
Фото из открытых источников

Ученые из США обнаружили новый механизм, который приводит к воспалительным заболеваниям суставов. Как предполагается, это изучение откроет исследователям новые пути по лечению ревматоидного артрита.

За последние несколько десятилетий научные работники обнаружили иммунный цитокин, который получил название фактор некроза опухоли-альфа (TNF-альфа). Этот белок играет решающую роль возникновении воспалений в суставах. Но спустя некотоое время у людей может развиться устойчивость к препаратам и они перестанут действовать. Поэтому ученые продолжили поиски ранее не обнаруженных лекарственных мишеней в сигнализации TNF-альфа.

Новое исследование изучало тип человеческих клеток, которые носят название синовиальные фибробласты. Выстилающие суставы клетки при ревматоидного артрите воспалены, а в синовиальных фибробластах сразу запускается TNF-альфа. Выяснилось, что некая молекула сульфатаза-2 играет намаловажную роль в том, как TNF-альфа вызывают воспалительный процесс.

Для проверки своих предположений исследователи удалили белок из синовиальных фибробластов. Позже они стали наблюдать за тем, что же происходит при стимулировании TNF-альфа клетками. Эксперимент показал, что при полном удалении сульфатазы-2 реакция в клетке существенно снижалась.

Отметим, что изучение находится на ранней стадии. Вскоре будут проведены эксперименты на животных.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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