Психолог Степанова заявила, что Лобода рожает детей от возрастных женатых кавказцев

Украинская певица Светлана Лобода, которая до начала СВО жила и зарабатывала в России, скрывает личную жизнь. Но Вероника Степанова уверена, что нет никакой тайны.

Блогер рассказала, как на самом деле складываются амурные отношения у исполнительницы. Также психолог заявила о желании Лободы рожать от кавказцев, причем возрастных и женатых.

«У нее бесконечная тенденция встречаться с кавказцами женатыми, возрастными, рожать детей от них. Разных детей от разных мужчин. Поэтому их нельзя показывать, их скрывать нужно. Сейчас она встречается с женатым человеком в возрасте, который поддерживает Украину. Они на одной волне. Но не может объявить всему миру о нем», — раскрыла правду эксперт.

Прошлась Степанова и по творчеству Светланы Лободы. Его Вероника назвала примитивным. Также психолог описала артистку как зацикленного человека и зануду.