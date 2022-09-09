Сергей Соседов заявил, что никакого вклада в искусство Алла Пугачева не совершила

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Сергей Соседов заявил, что никакого вклада в искусство Алла Пугачева не совершила
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Фото из открытых источников
Сергей Соседов, известный российский музыкальный критик, заявил, что Алла Борисовна Пугачева ничего не сделала для отечественного шоу-бизнеса. Вклад Примадонны в искусство, которая более 40 лет  — звезда № 1 в стране, сильно преувеличено. 
"Никакого вклада в искусство РФ Алла Борисовна не совершила. Вклад этот сильно переоценен. Персона Пугачевой раздута до мифологических размеров. Положил начало этому кинорежиссер Александр Стефанович. Им была разработана концепция творчества Примадонны", — сказал эксперт.
Также историк музыки подчеркнул, что сейчас к 73-летней народной артистке приковано немало внимания. Хотя, по большому счету, она обычная певица, которая давно никому не нужна. Кроме того, считает Соседов, поклонники не смогут простить отъезд исполнительницы из страны.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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