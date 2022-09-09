Сергей Соседов заявил, что никакого вклада в искусство Алла Пугачева не совершила

более 40 лет

— звезда № 1 в стране,

"Никакого вклада в искусство РФ Алла Борисовна не совершила. Вклад этот сильно переоценен. Персона Пугачевой раздута до мифологических размеров. Положил начало этому кинорежиссер Александр Стефанович. Им была разработана концепция творчества Примадонны", — сказал эксперт.

Сергей Соседов, известный российский музыкальный критик, заявил, что Алла Борисовна Пугачева ничего не сделала для отечественного шоу-бизнеса. Вклад Примадонны в искусство, котораясильно преувеличено.Также историк музыки подчеркнул, что сейчас к 73-летней народной артистке приковано немало внимания. Хотя, по большому счету, она обычная певица, которая давно никому не нужна. Кроме того, считает Соседов, поклонники не смогут простить отъезд исполнительницы из страны.