Сергей Соседов заявил, что никакого вклада в искусство Алла Пугачева не совершила

Сергей Соседов, известный российский музыкальный критик, заявил, что Алла Борисовна Пугачева ничего не сделала для отечественного шоу-бизнеса. Вклад Примадонны в искусство, которая более 40 лет — звезда № 1 в стране,
сильно преувеличено.
"Никакого вклада в искусство РФ Алла Борисовна не совершила. Вклад этот сильно переоценен. Персона Пугачевой раздута до мифологических размеров. Положил начало этому кинорежиссер Александр Стефанович. Им была разработана концепция творчества Примадонны", — сказал эксперт.
Также историк музыки подчеркнул, что сейчас к 73-летней народной артистке приковано немало внимания. Хотя, по большому счету, она обычная певица, которая давно никому не нужна. Кроме того, считает Соседов, поклонники не смогут простить отъезд исполнительницы из страны.
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