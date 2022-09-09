Солист «НА-НА» Владимир Левкин сделал жесткое патриотическое заявление

Владимир Левкин сделал жесткое заявление кореспонденту КП. Солист легендарного музыкального коллектива "НА-НА" высказался по поводу некоторых знаменитостей, которые в последние несколько месяцев покинули родину. Как говорит Левкин, отстаивать свою позицию здесь, в родной стране, и ругать свою родину из-за рубежа - две огромные разницы.

"Каждый человек сам идет по жизни, выбирает самостоятельно сторону тьмы или света. Если гражданин, который уехал из страны, ругает ее, это неправильно. Проще свалить отсюда куда-то и вякать! Есть немало людей, которые отстаивают точку зрения. Они пытаются отстоять ее, находясь дома, на родине. Это другое дело. Мне кажется, добро и свет победят", - заявил артист.

Заметим, что вчера, 8 сентября, состоялось юбилейное выступление Владимира Левкина. Этим концертом популярный музыкант отметил сразу две значимые даты: 55–летие, а также 40 лет сценической деятельности.