Супермодель Белла Хадид опубликовала откровенные фото в бикини и без косметики

Белла Хадид опубликовала новые фотографии без ретуши. Популярная американкая модель на снимке предстала в открытом купальнике и без капли макияжа. Фотографии 25-летняя звезда разместила в своей соцсети Инстраграм.

Серия пляжных кадров была сделана во время отпуска. Белла в настоящее время отдыхает со своим бойфрендом, известным арт-директором Марком Калманом. На фотографиях брюнетка предстала без косметики, прически, в ярком раздельном купальнике, состоящем из лифа и трусиков-танга.

Дополнила образ девушка аксессуарами: кольцами и ожерельем в форме сердца. При этом позирует супермодель как на велосипеде, так и на байдарке, а также в океане.

Стоит сказать, что поклонники восхитились внешностью Хадид.



