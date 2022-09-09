За последние полгода картина «Солнцепёк», снятая по инициативе петербургского предпринимателя и патриота Евгения Пригожина, не только получила второе дыхание из-за актуальности поднятой в ней темы, но и активно разъясняет зрителям, почему ситуация на Украине не могла сложиться иначе.

«Солнцепёк» вышел прошлым летом, когда бомбёжки, которым несколько лет подвергались жители Донбасса, давно сошли с первых полос, да и в новостные сводки попадали нечасто. Кино, насыщенное пиротехникой и убийствами, взорвало и медиапространство. Трагедия Народных Республик, показанная на большом экране, подтвердила то, о чём россияне могли только догадываться: на границе с Россией идёт массовое убийство русскоговорящего населения, и никакие Минские договорённости люди, развязавшие эту бойню, никогда выполнять не будут. Президент Украины Владимир Зеленский немедленно запретил фильм в своей вотчине, а также потребовал внести всех причастных к созданию в чёрный список, заблокировав им въезд на территорию соседней страны. Но авторам было важнее показать реальность, разворачивающуюся на земле, не покорившейся националистической верхушке в Киеве.

– Когда мы стали влезать в материал, изучили документальную хронику, стали смотреть что, где, как происходило, пришло понимание, что должны быть жёсткие сцены, - объяснил обилие кровавых эпизодов режиссёр картины Максим Бриус. - Они должны быть правдивыми на уровне фильма «Иди и смотри». Я был в 10 классе, когда он вышел, и произвел на меня сильнейшее впечатление своей неприкрытой правдой. И родилось ощущение, что мы должны делать фильм по степени достоверности примерно на том же уровне. И, конечно, заказчик фильма, Евгений Пригожин, делал на этом акцент. Когда получал материал, он просил сделать пожестче. Идея создания фильма принадлежала ему, он сказал, что ему хочется, чтобы было такое кино. Держал руку на пульсе, отсматривал материал, вносил в него коррективы, давал понять, что ему нравится, а что не очень. Если бы мы снимали без его комментариев, кино могло быть помягче. Но считаю, всё правильно сделано.

Стало ли после премьеры фильма на Донбассе меньше боевых действий? Конечно нет, специальная военная операция на Украине их только усилила. Но приход на помощь России кардинально изменил расклад сил. Теперь ополченцы Донбасса не одни перед ожесточенной жовто-блакитной армией, которую постоянно натаскивали НАТОвские специалисты. А для мирных жителей это вмешательство решило множество гуманитарных проблем: от медицинских препаратов и врачей, чтобы поставить на ноги раненых, до стройматериалов и профессионалов, восстанавливающих разрушенные украинскими военными здания, дороги и другие коммуникации. При этом у людей появилась надежда раз и навсегда закончить издевательства, которые им приходилось терпеливо сносить восемь лет. Говорят об этом и журналисты, которые регулярно рассказывают о происходящем на Донбассе.

- Кинолента вышла год назад, когда все уже начали забывать события 2014 года, - отметил военкор Александр Симонов. - И по сути сейчас является единственным продуктом кинематографа, наглядно демонстрирующим, почему СВО на Украине — единственно верное решение в сложившейся там ситуации, а также как регион шел к новому обострению обстановки. Достаточно вспомнить начальные кадры, где украинские националисты-мародеры убивают младенца броском об пол. В этом кадре, наполненном бессмысленной жестокостью, отражается сейчас вся Украина. Она пропитана оголтелой ненавистью ко всему русскому. Она спокойно воспринимает тот факт, что украинские войска сжигали из танков дома в Мариуполе. И ей абсолютно все равно на гибель детей от ежедневных артиллерийских ударов ВСУ по мирным городам Донбасса. Так быть не должно. И фильм «Солнцепёк» явно объясняет, зачем жители региона вставали на защиту своего дома, а также почему и России нужно было сделать все, чтобы поддержать их.

«Солнцепёк» первым всковырнул Донбасса, и нет никаких сомнений, что число фильмов о происходящем там и в 2014 году, и в 2022-м будет только расти. Интерес общества к происходящему с нашими братьями сегодня колоссальный, каждый желает нашим военным скорейшей победы.