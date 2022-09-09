Телеведущий Андрей Норкин заявил, что артистов, критикующих СВО на Украине, уже устранили

По словам ведущего программы «Место встречи», неугодные режиссеры и актеры, музыканты и другие звезды, которые выступают против России, «устранены». Андрей Норкин считает, что деятели культуры и шоу-бизнеса остались без славы, работы и денег из-за несогласия с властями.

«Хорошо известно о либеральных взглядах Александара Молочникова. Помню его покаянные слова перед Украиной в первые дни СВО. Правда, позже он немного подтёр пост и продолжил работать в государственных театрах», – говорит Норкин.

Журналист не боится делать громкие заявления. В эфире телеканала НТВ Андрей высмеял Александра Молочникова и иных деятелей культуры. Он искренне не может понять, чего не хватает успешным и далеко не бедным знаменитостям.

