Женатый Дмитрий Колдун рассказал, что фанатки снимали перед ним штаны

Лера Кудрявцева на днях встретила нового гостя в своей программе «Секрет на миллион». Им оказался белорусский певец, композитор, а а ткже победитель «Фабрики звёзд-6».

Дмитрий всегда очаровывал фанаток, которые его донимают. С годами Колдун становится мужественнее и солиднее. Юным девчонкам же нет никакого дела до того, что певец женат. Поклонницы исполнителя не теряют надежд и порой используют смелые попытки по его обольщению.

"Что прям подходили и снимали штаны?" – задала вопрос Кудрявцева о фанатках.

"Да, было и такое", – признался певец.

Но поклонницы старались зря. Дмитрий уже много лет является верным семьянином. Колдун «наколдовал» себе идеальные отношения еще в школе. Тогда будущая звезда эстрады влюбился в милую девчонку Вику. Влюбленным удалось сохранить чувства и в итоге стать счастливыми родителями двоих замечательных деток.