Актриса Анна Старшенбаум тратит в салоне красоты 200 тысяч рублей за один раз

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Актриса Анна Старшенбаум тратит в салоне красоты 200 тысяч рублей за один раз
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Фото из открытых источников

Актриса Анна Старшенбаум поделилась расходами в салоне красоты. Как оказалось, для наведения красоты за один раз звезда тратит 200 тысяч рублей.

33-летняя  Старшенбаум постоянно следит за своим внешним видом. Девушка регулярно прибегает к услугам косметологов и дерматологов. Сегодня Анна рассказала подписчикам, в какую сумму обходится один поход к косметологу. Ивестно, что молодая актриса сделала искуственный загар и другие процедуры, необходимые перед съёмками. Звезда театра и кино сама предложила фанатам угадать, сколько она потратила за одно посещение специалиста.

«Оплатила все услуги одновременно. Как думаете, минимальный ценник красоты какой?» — оставила сообщение Анна.

Из всех предложенных поклонниками вариантов ответа правильным оказался 200 тыс. рублей.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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